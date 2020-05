"América no me dejó ir": Zague recordó cuando no pudo jugar en Europa

México.- El máximo goleador del América con 192 dianas, Luis Roberto Alves Zague, confesó recientemente que en su mejor momento llegó a tener grandes ofertas por parte de equipos europeos, pero la directiva de la 'Águilas' jamás le permitió salir de la institución.

Zague concedió una entrevista para el portal Bola Vip, teniendo como tema principal el porque el club azulcrema no puede tener un delantero letal que pueda dar un rendimiento explosivo, por lo que señaló que todo se debe a la inquietud que muchos de los jugadores tienen en la actualidad por salir tare o temprano a Europa y que aunque eso se daba en sus tiempos era muy diferente.

Esa inquietud que tienen muchos jugadores hoy en día de emigrar a Europa, que yo a su vez también la tuve, pero que las reglas eran diferentes porque el jugador pertenecía al club, uno no podía salir; vinieron muchos clubes de Europa, en su momento, de España, Portugal, Alemania e Italia a querer ver y hablar de mis servicios, incluso en el emergente futbol japonés querían llevarme para allá y el América no me dejó, precisamente por eso, porque pertenecía al club. Hoy en día las reglas en FIFA han cambiado" explicó.

Mexsport

Y lanzó una critica: "Después dicen que sí quieren a la institución, ¿Por qué no se quedan entonces? Después besan el escudo y dicen 'América es el amor de mi vida' mencionó.

Lo obligaron a salir al Atlante

Para el año 2003, Zague jugó para Necaxa, pero aceptó que su deseo no fue retirarse ahí. Todo viene desde que en 1998 lo obligaron a ir a Necaxa y de ahí nunca pudo regresar a las filas americanistas.

Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida. Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad"

Lo más cercano a ello fue un partido de despedida que tuvo con el América. En el 2003, las Águilas organizaron un encuentro en el Estadio Azteca con el Barcelona de Rafa Márquez y Ronaldinho. Sobre ese capítulo aseguró que lo tuvo que asimilar y no tiene rencor hacia el equipo.

Por ahora no quiere regresar al nido

Mexsport

En 2011 tuvo la oportunidad de ser vicepresidente deportivo de la institución azulcrema, no le fue del todo bien y tuvo que salir por la puerta de atrás:

"No, no tengo ningún interés (en ser directivo de nuevo). Me dejó un mal sabor de boca como directivo del América, nunca me dieron la autonomía, ni la independencia, la libertad para tomar las decisiones. Siempre me pusieron trabas, nunca fueron claros conmigo. Entonces decidí hacerme a un lado" finalizó.

