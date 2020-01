América rechaza una segunda oferta del Genoa por Roger Martínez

Buenos Aires.- El estira y afloja entre Roger Martínez y América ha vivido un nuevo capítulo.

Súper Deportivo puede informar que el equipo mexicano rechazó una segunda propuesta del Genoa de Italia, que pretende fichar a Martínez en este mercado de pases.

La propuesta, a la que este medio tuvo acceso, era un préstamo por seis meses y con cargo de 350 mil Euros. Al final de este periodo, el Genoa estaría obligado a comprar los derechos de Martínez por un total de 15 millones de Euros y siempre y cuando se cumplieran algunos objetivos.

Esas condiciones serían que Roger jugara al menos 12 partidos con 45 minutos de acción en cada uno y que marcara al menos siete goles en el semestre.

Negocian en la MLS

Por otro lado, América mantiene la negociación con el Inter de Miami de la MLS, que pretende a Martínez y ha enviado una oferta de 15 millones de dólares por el total del pase.

En este caso, los clubes están cerca de un acuerdo y el gran obstáculo es la voluntad del jugador, convencido de volver al futbol europeo.

Quiere cumplir su sueño

“Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño”, le contó Martínez a Súper Deportivo hace una semana, en una entrevista que generó todo tipo de reacciones entre aficionados e incluso entre dirigentes de las Águilas.

“Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta”, añadió entonces el colombiano, quien jugó la Copa América en 2019.