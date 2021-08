América está furioso. El club mexicano estudia retomar su demanda sobre Independiente de Avellaneda por los adeudos relativos al volante paraguayo Cecilio Domínguez.

Súper Deportivo ha consultado a fuentes cercanas a los clubes y puede afirmar que Independiente incumplió con el acuerdo firmado recién en mayo y que incluía un plan de pagos que le daría a las Águilas 4.8 millones de dólares en tres cuotas.

Según el acuerdo, al que Súper Deportivo tuvo acceso, el primer pago tenía límite en julio y era de 1.6 millones de dólares.

En total, las Águilas esperan cobrar 4.8 millones de dólares tanto por un pago pendiente por la venta de Cecilio a Independiente, como por el 25% de comisión que le corresponde por la venta de Domínguez al Austin FC de la MLS.

Independiente da largas al América

Quince días antes del vencimiento del pago acordado, Independiente se comunicó con la dirigencia de América y le pidió paciencia. Ya en la semana reciente, directivos del Rojo volvieron a comunicarse con sus iguales mexicanos y aseguraron un adelanto de 500 mil dólares como muestra de buena voluntad.

Sin embargo, Independiente no giró el pago de los 500 mil dólares y hoy América está a punto de retomar la demanda en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ya varias veces le ha dado la razón en el caso.

Si el tema vuelve al TAS, América esperará el fallo para asegurarse el cobro e Independiente no podrá fichar hasta no cubrir el pago pendiente. La resolución no debería demorarse, pues se trata de un caso ya avanzado.