‘Es un pataleo, sabía de los criterios’; responde Ana Guevara a Paola Espinosa

CDMX.- Tras los comentarios de Paola Espinosa sobre que no acudirá a Tokio 2020, debido a un problema con Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) respondió y señaló que la clavadista sabía de los criterios y ahora hace “un pataleo totalmente inerte”.

En entrevista para W Radio, Ana Gabriela Guevara señaló que respeta a Paola Espinosa como atleta y como una de las deportistas más grandes de México, pero, ahora la situación no favoreció a la clavadista, dos veces medallista en Juegos Olímpicos.

Los criterios siempre fueron sabidos. Me parece que toda esta inquietud y este malestar, porque no la veo más que molesta, es un pataleo totalmente inerte porque, pues no le favoreció. Los criterios estaban sobre la mesa desde mucho tiempo atrás”, declaró Ana Gabriela Guevara.