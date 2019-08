Marc Crosas resalta a Gignac y discute con 'Negro' Santos

No, sinceramente no te entendí. Yo hablaba de @10APG, el 1 de Tigres. No de mi, ni de mi carrera. Hay que ver más allá de uno mismo.



Pero intentando interpretar tu pregunta, fui el 26 en el Barça, el 21 en Lyon, el 17 en el Celtic,... ¿Tú el 13 en el Ame no? Saludos crack.