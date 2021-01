“André Marín me agarró a pu…”, cuenta Martinoli; revelan video de él cantando cumbia

CDMX.- En el primer video de 2021 para el canal de Dr. García, Christian Martinoli contó que André Marín lo “agarró a pu…” en 2002, durante el Mundial de Futbol de Corea-Japón, y también se reveló un video de él, cantando al ritmo de cumbia.

Recordando a Jean-Dominique Bauby, protagonista de ‘La Escafandra y la mariposa’, quien hizo un libro, utilizando sus guiños, Christian Martinoli contó cuando André Marín “se lo pu…”.

Yo le hablaba y no me escuchaba, le decía: ‘No me voy a dormir’ (y recibía golpe)”, declaró Martinoli. “Mi Manin (André Marín) le metía unos pu… y yo me reía”, añadió el ‘Doctor’ Luis García.

Christian Martinoli mencionó que también estaba el exjugador ‘Tato’ Noriega con ellos y apenas conocía al ‘Doctor’ García.

Me pasó una vez, cuando me pasó, ocho o diez años después, le avisé a este pe…, me estaba doliendo la cabeza, se me están durmiendo las manos y la pin… lengua, al rato voy a dejar de hablar”, contó Martinoli.

Martinoli añadió que debía ir con un verdadero doctor para que le diera un tranquilizante, pero el ‘Tato’ y el ‘Doctor’ no sabían qué hacer.

(André Marín) Me agarró a pu…, pero, yo creo que algo me sabía el hijo de pu… y no ma… ¡cómo me pu…!”, declaró Martinoli.

Posteriormente, Macías reveló un video del recuerdo, de hace 18 años, y en éste aparece Christian Martinoli cantando al ritmo de cumbia: ‘Cómo te voy a olvidar’, canción de ‘Los Ángeles Azules’, junto con la actriz Patricia Llaca.

Desde ahí sabíamos que Los Ángeles Azules era un grupazo”, declaró Martinoli.

En el video, Martinoli también compartió anécdotas con Antonio Rosique, revelando que ‘El Gasero’ le dejó de hablar por tres días.