¿Lo mató el ‘narcofutbol’? La muerte de Andrés Escobar por hacer un autogol

A 27 años de la muerte del defensor colombiano Andrés Escobar, la herida sigue abierta en el mundo futbolístico, pues la vida le fue arrebatada al “Inmortal #2” en un contexto social manchado por el auge del “narcofutbol”.

Con una carrera en pleno despegue, Escobar vivía su sueño dentro del terreno de juego, donde se ganó el reconocimiento de aficionados que encontraron en el futbol, un refugio ante el narcotráfico que asolaba buena parte de Sudamérica.

Andrés Escobar Salarriaga, también conocido en la orbe futbolística como “El caballero del futbol”, debutó a los 19 años, un 31 de agosto de 1986, defendiendo la camiseta del Atlético Nacional de Medellín. Sin tardar en responder, en 1989 era ya la figura del equipo verdolaga y uno de los máximos exponentes del futbol colombiano.

El zaguero se consolidó con la obtención de la Copa Libertadores en 1989, donde su equipo derrotó al Olimpia de Paraguay en una tanda larga de ocho penales y Escobar contribuyó con el título al meter su remate desde los once pasos.

“El caballero del futbol” fue parte del nacimiento de la “Generación dorada” del futbol en Colombia, integrada además por René Higuita, Freddy Rincón y Carlos Valderrama, entre otros.

Aquella generación hizo una actuación plausible en el Mundial de Italia 1990, después de clasificar por medio de la repesca. Un empate de último minuto ante la Alemania Federal, los metió de lleno a los Octavos de Final donde se cruzaron a la Camerún figurada por Roger Milla, quienes los eliminaron por 2-1, pero dejando una satisfacción inmensa en los aficionados colombianos.

En el pleno despegue de su carrera, Andrés Escobar estaba cerca de la consolidación dentro del futbol colmbiano, teniendo como gran oportunidad las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos 1994.

Aquellas eliminatorias en 1993 fueron majestuosas para la generación dorada de la Selección Colombiana de Fútbol, la cual terminó como líder de su Grupo A con 10 unidades en las últimas eliminatorias disputadas con este formato, antes del “todos contra todos”.

El resultado más recordado es la goleada a domicilio a la subcampeona del mundo, Argentina, con un 5-0 en el Estadio Monumental de River Plate.

El contexto social tan violento en el que vivió Colombia en aquellos años, era violento y de terror. Las olas de violencia escalaron a puntos inimaginables al registrarse hasta 60 homicidios por día en el país.

El fútbol no estuvo exento de ello, pues la mafia de apostadores se infiltró en el balompié nacional, persistiendo esta problemática en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde la esperanza sucumbió ante la tragedia.

Con todo este lamentable contexto social, la Selección de Colombia se fortaleció con jóvenes como Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, quienes viajaron a Estados Unidos 1994 con la ilusión de miles.

Sin embargo, la historia de esperanza, pasó a ser una de auténtico terror. El equipo dirigido por Francisco Maturana inició con el pie izquierdo al caer 3-1 ante Rumania.

Aunque la mente ya estaba puesta en Estados Unidos, su siguiente rival, las amenazas de los narcotraficantes colombianos comenzaron a llegar, con imposiciones de no alinear jugadores, según lo relata el periodista Víctor Rosas, del diario El Tiempo, quien cubrió el magno evento.

Eso desestabilizó por completo al equipo, según recuerda el propio Gabriel “Barrabás” Gómez.

“Estábamos como acostumbrados a que nos amenazaran, pero bueno, (el entrenador) ya me dijo que no podía jugar, que iban a matar a jugadores y no hubo ni charla técnica, no hubo ni reunión, no hubo nada. Salimos a jugar así como a la deriva. Eso fue horrible”.