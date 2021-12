Sevilla, España.- En entrevista para Betis, Andrés Guardado expresó su alegría por el campeonato de Atlas, asegurando que el equipo rojinegro es similar al equipo español, en tema pasión.

Mencionando que tuvo un fin de semana perfecto, ya que Max Verstappen ganó el título de Fórmula 1, ganó Betis y vio a Atlas campeón de Liga Mx, Andrés Guardado mencionó que lo que sucede con el equipo rojinegro “si te explico, no lo entenderías”.

Es una pasión, yo la comparo mucho con el Betis, porque somos equipos muy similares en el que, a lo mejor en el tema campeonatos, no tenemos un palmarés muy grande, tenemos muchísimos seguidores, muchísima afición y se vive con mucha pasión el seguir al Atlas en México. Me siento muy identificado estos años que he estado con el Betis, con el Atlas, que es el equipo de toda mi vida”, declaró Guardado.