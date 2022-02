‘Con 'Chicharito' no tengo ningún problema’, dice Guardado y también 'trollea' a Lainez

CDMX.- En entrevista para el podcast ‘Balón Europeo’, el futbolista Andrés Guardado aseguró no tener problemas con el delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández y también aclaró que no es por el que el jugador de LA Galaxy no esté en Selección Mexicana. También, Guardado ‘trolleó’ a su compañero Diego Laínez.

En la plática con Ricardo Puig y Miguel Ángel Briseño, Andrés Guardado fue cuestionado sobre si hay algún problema con ‘Chicharito’ Hernández y dio su respuesta.

Con ‘Chicharito’ no tengo ningún pin… problema, ninguno, cero. Él y yo, en el sentido cuando ha habido situaciones de negociar, de derechos de imagen, pensamos igual; en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas, él tiene una forma de ser más explosiva, más de tirado de adelante, yo soy más político”, declaró Guardado.

Guardado señaló que 'Chicharito' no es su amigo, pero aclaró que no tiene mala relación con el futbolista.

Andrés Guardado aseguró que no es por él o Guillermo Ochoa que ‘Chicharito’ no esté en Selección Mexicana, aunque aceptó que tiene una mejor relación con el portero de América.

No tenemos ningún problema personal, que las cosas como se dieron enfrió un poco la situación, súmale todo lo que se habla, todo lo que se dice; al día de hoy no somos de: ‘Que onda, Chícharo, ¿cómo estás, ca…?’ No, pero que tengamos algún problema, cero”, añadió Guardado.

En la plática, Andrés Guardado reveló que busca estar en su quinto mundial con la Selección Mexicana, pero quiere ir a aportar y no estar por estar.

Guardado también ‘trollea’ a Diego Lainez

Mediante su cuenta de Twitter, Betis mostró el buen ambiente del grupo y en video, Andrés Guardado se burla de Diego Lainez.

Desde el autobús del Betis, Andrés Guardado “se preocupó”, debido a que Diego Lainez no se subió, por lo que comenzó a gritar… a un grupo de niños.

¡Se quedó allá abajo Diego Lainez! ¡Diego, súbete! ¡Diego, Diego!”, gritó Guardado.

El gran ambiente de este grupo demostrado en poco más de 20 segundos.@AGuardado18@DiegoLainez10 pic.twitter.com/ejKZOTKBiU — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) February 22, 2022

En el pasado, Guardado también dobló la voz a Diego Lainez, tras la medalla de bronce de la Selección Mexicana Olímpica en Tokio 2020, pero levantó la polémica al decir la palabra “p…”.

El próximo partido de Betis será en la Europa League cuando enfrenten el duelo de vuelta de playoffs ante Zenit, en el que están ganando por marcador global de 3-2.