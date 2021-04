Los Ángeles, California.- En entrevista para MailSport, el boxeador mexicano Andy Ruiz confesó que, tras perder ante Anthony Joshua en 2019, solo quería quedarse en su casa para comer y estar en la cama.

Andy Ruiz contó que tras la derrota ante Anthony Joshua, estaba en su punto más bajo.

El boxeador mexicano también declaró que tras la pelea, Anthony Joshua le llamó y el británico le comentó que es un gran peleador y Ruiz señaló que no le tiene ningún rencor, porque ganó bien en Arabia Saudita.

Después de un año y cuatro meses, Andy Ruiz tiene nuevo entrenador, Eddy Reynoso, también mánager de ‘Canelo’ Álvarez, y asegura que ahora se siente más liviano, ya que no come chocolates, dulces o pasteles.

He aprendido a tener disciplina y a no volverme loco. No trato de comer en exceso”, dijo.