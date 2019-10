‘Andy Ruiz, no me alcanzas’, Álvaro Morales ya se puso los guantes

CDMX.- Al parecer, el comentarista Álvaro Morales sí quiere pelear ante Andy Ruiz Jr, diciéndole que no lo alcanza y ya hasta se colocó los guantes de box.

En el programa matutino ESPN am, al lado de Sergio Dipp, Ángel García Toraño y Gabriela Bibayoff, Álvaro Morales mostró que está listo para pelear.

Andy Ruiz, no me alcanzas ni caminando. Andy Ruiz, aunque me mandes a McRobles o a quién sea, no me alcanzas ni caminando”, declaró Morales