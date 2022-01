CDMX.- Entrevistado por Antonio de Valdés, Ángel García Toraño habló sobre su situación con ESPN, señalando que fue tratado muy mal al final, y también mencionó que le gustaría estar en TUDN.

Ángel García Toraño hablaba sobre su afición al América, mencionando que fue invitado al programa ‘Vamos América’ de TUDN, cuando señaló que le gustaría formar parte de la empresa de Televisa.

A mí, en lo particular me encantaría haber estado o estar, y lo digo abiertamente, porque me parece ejemplar”, declaró García Toraño sobre Televisa.

Antonio de Valdés cuestionó a García Toraño sobre qué pasó en su salida de ESPN, a lo que el analista respondió que no sabe, asegurando que está muy agradecido con la empresa, a la que ama, pero recibió maltrato al final.

Me trataron muy mal al final, porque fue una videollamada con los jefes, ya me habían puesto al tanto de que a compañeros les había pasado; era de mucha utilidad para la empresa, no sé quién se enojó, no sé qué pasó y me previeron, entonces tuve una videollamada, donde me dijeron que no iban a renovar mi contrato”, contó García Toraño.