'Lloró y suplicó desesperado': ESPN despidió a García Toraño y le regatean el finiquito

ESPN está en el ojo del huracán debido al comportamiento mostrado con el periodista Ángel García Toraño, a quien despidieron de manera injustificada pese a que éste les ofreció seguir trabajando por la mitad de su salario.

A través de su columna semanal, Ignacio 'Fantasma' Suárez dio a conocer el complicado momento que vive Ángel García Toraño, quien ya entabló una demanda contra ESPN y, en los próximos días, conocerá el veredicto de la misma.

“De verdad es una tristeza el comportamiento que está teniendo ESPN . La demanda laboral establece que la empresa, mediante videollamada –que se incluyó como prueba documental- despidió sin causa alguna a Ángel Toraño Rosas Priego , sin aceptar ningún tipo de negociación. En este video se muestra al comentarista desesperado, llorando, suplicando no ser despedido ya que su situación familiar era precaria, tenía que enfrentar la manutención de sus menores en plena pandemia y les ofrece trabajar por el 50 por ciento de su sueldo”, señaló Suárez en su columna para el periódico Récord.

En la misma, el 'Fantasma' agregó que el tema no es sólo el despido injustificado, pues la cadena deportiva, filial también de Disney, reconoce que García Toraño sólo trabajó un año con ellos.

“Lo más ridículo, inverosímil o vergonzoso del caso, no es el despido injustificado que puede ser o no cuestionable. ¿Sabe cuánto tiempo le reconoce ESPN a García Toraño? ¡Un año! Vaya estupidez, yo trabajé hace siete años en esa empresa y García Toraño ya tenía mucho tiempo trabajando ahí (...) ¿Acaso los abogados de ESPN no saben que hoy todo se puede encontrar en el internet, en las redes sociales o plataformas digitales? García Toraño ha participado en diferentes programas desde el año 2007”.