CDMX.- Álvaro Morales señaló que por él, los jugadores de Veracruz no quisieron jugar en 2019 ante Tigres, pero ahora, Ángel Reyna aseguró que no le tomaron la palabra al cronista de ESPN, ya que su idea original era no salir a la cancha.

En plática con Werevertumorro para el podcast ‘Muy Fuera de lugar’, el conductor le comentó sobre lo que dijo Álvaro Morales, y Ángel Reyna aseguró que en 2019 los jugadores no le tomaron la palabra.

Alvarito, te quiero mucho, porque sabes que es así, como va y todo, pero no, ¿qué vamos a tomar la palabra? La idea no fue de Veracruz como tal, ya había pasado en el mundo que cuestiones de inconformidad, los jugadores se quedan parados; la idea ya existía. Si no mal recuerdo, la idea inicial era ni siquiera salir a la cancha ”, declaró Ángel Reyna.

En 2019, los jugadores de Veracruz determinaron no jugar por tres minutos

El exfutbolista mencionó que, por apoyo a Fidel Kuri, decidieron salir, pero sí realizar la protesta e incluso en el autobús del equipo discutieron cómo manifestarse, revelando que para el partido ante Tigres no era en el que iban a detenerse para no jugar.

Desde antes ya se iba discutiendo en el autobús y dijimos: ‘Finalmente si no nos presentamos, nos vamos a perjudicar', como que eran muchas ideas de todos. Si no mal recuerdo, el que dio la opción fue Álvaro Ortiz, el de la Asociación de Futbolistas”, mencionó Reyna.

(Inicia al minuto 45:00)

Ángel Reyna reiteró que no le tomaron la palabra a Álvaro Morales en octubre de 2019, cuando en el torneo Apertura, los jugadores de Veracruz se presentaron en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente para el partido ante Tigres, pero al iniciar el encuentro, decidieron no jugar. Al final, Tigres venció a los Tiburones por marcador de 3-0.

