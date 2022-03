‘Mentiroso, hipócrita’; llama Ángel Reyna a Gignac

Monterrey, Nuevo León.- Tras las declaraciones de André-Pierre Gignac sobre el partido de Veracruz de 2019, en el que anotó un gol en medio de una protesta, Ángel Reyna aseguró que el futbolista es “un perro mentiroso” e “hipócrita”.

Cuestionado en ‘La Última Palabra’ sobre lo sucedido en Veracruz, André-Pierre Gignac aseguró que dicho partido fue “un desmadre”, pero se arrepiente del gol que anotó.

Hubo muchos malentendidos; en un inicio era un minuto (de detener el partido), después fueron tres minutos, yo lo dije y no voy a mentir: yo quería mandar el balón a la tribuna. A veces me salen las cosas y esa vez, entró. Me arrepiento un poco, la verdad, no quería meter el gol”, declaró Gignac.

El delantero de Tigres contó que, tras el encuentro, marcó a la Federación Mexicana de Futbol pidiendo que le quitaran la anotación, pero le dijeron a Gignac que no se podía y aceptó que “es una mancha” en su carrera en México, encontrándose arrepentido, reiterando que hubo muchos malentendidos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“No quiero que me recuerden así”, añadió Gignac.

En 2019, tras el encuentro ante Veracruz, Gignac se disculpó con Veracruz, asegurando que no quería anotarles. Dicha anotación, representó la número 100 para el francés en Liga Mx con Tigres.

Ángel Reyna le responde a Gignac

Tras lo dicho por Gignac, en su cuenta de Instagram, Ángel Reyna le respondió, asegurando que el francés es un “perro mentiroso” e “hipócrita”.

Ahora resulta, sí ahí dijiste lo contrario”, escribió Reyna.

El año pasado, Ángel Reyna aseguró también que no le tomaron la palabra al cronista Álvaro Morales, quien había dicho que por él, los jugadores de Veracruz decidieron no jugar, señalando que no era cierto, si no que el plan original era no salir a la cancha.

En ese año, los jugadores de Veracruz salieron a la cancha y determinaron no moverse, en protesta hacia el dirigente Fidel Kuri, debido a que no les había pagado a los futbolistas del equipo escualo, que finalizó perdiendo por marcador de 3-0 ante Tigres.