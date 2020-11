Angélica Fuentes reveló las amenazas de Jorge Vergara

México.- La empresaria, Angélica Fuentes publicó su más reciente libro el cual lleva por nombre "Dos millones de huevos", mismo en el que aprovechó y contó cuando el expresidente de Chivas y entonces esposo, Jorge Vergara la amenazó de contar el "secretito" de como se había convertido en madre.

Cuando él (Jorge Vergara) le dice a mi abogado que si no le entrego las acciones, que si no firmo todo lo que él quería que firmara, me iba a meter a la cárcel, me va a quitar a las niñas… entonces tiene un pequeño secretito que nada más él y yo sabemos. Lo primero que pensé fue: ¿qué secretito? A la mejor nos grabaron en la cama… hubiera sido peor para él", explicó en el programa La Saga conducido por Adela Micha.

Fuentes se había convertido en mamá luego de someterse a una inseminación de ovulos fecundados, situación que de primera instancia había acordado no darlo a conocer.

"A Angélica mamá le rompieron el corazón. Yo me vine a Texas porque está muy claro que cuando tu cargas a los hijos, cuando tú los das a luz, son tus hijos sin importar de quie son los óvulos. Él quería que las perdiera para siempre. Le había dicho a un juez que yo no era la mamá biológica de mis hijas, que me hicieran una prueba de ADN para que me las quitaran para siempre, porque no quería que tuviera ni siquiera el derecho a tener una llamada telefónica con ellas", afirmó.

Y explicó porque decidió aclarar la situación de si era o no la madre de sus hijas: "Cuando estamos en pareja, en una relación tan íntima, tan profunda, sobre todo con todo lo que Jorge y yo vivimos en la parte personal y profesional… tenemos mucha información también. Si hubiera querido también me hubiera subido al ring y lo hubiera manejado de una forma todavía más despiadada, pero decidí no hacerlo porque al final del día es el papá de mis niñas".

Amenazó con ponerle a los Chivahermanos en su contra

El tema no quedpo ahí y Fuentes señaló que en alguna ocasión Vergara la amenazo con echarle encima a la afición de Chivas:

Cuando mi abogado llega a decirme que había una cantidad de amenazas de parte de él, que me iba a echar a toda la afición de Chivas, algo que sí hizo, que me iba a echar a todos los distribuidores de Omnilife y se iba a encargar de que me corrieran de todos los consejos donde yo estaba… en México sí pasó, pero en Estados Unidos no, me respaldaron y me dijeron 'sabemos cómo se manejan las cosas en México', la misoginia", dijo.

La exdirectora ejecutiva de la firma Omnilife, considerada una de las mujeres más influyentes en los negocios, estuvo casada hace algunos años con Vergara en donde gozaron de gran fama al estar al frente también de las Chivas del Guadalajara.