Ante Rayados, Klopp no ve como favorito a Liverpool

Catar.- Los Rayados del Monterrey están a punto de encarar el partido de su vida, cuando este miércoles choquen ante Liverpool en la semifinal del Mundial de Clubes, por lo que el estratega alemán Jurgen Klopp indicó que al rival mexicano le guarda un "respeto máximo".

Sabemos todo sobre la situación del entrenador que regresó al club, que no estaban bien en la Liga, y desde entonces no han perdido ningún partido, por lo tal están en un gran momento. Ellos tienen una manera específica de jugar, varían frecuentemente y tienen buenos jugadores técnicamente y muy fuertes físicamente. Me han impresionado por las cosas que he visto", declaró en conferencia de prensa.