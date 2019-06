Ante señalamientos, clavadistas mexicanos piden unión en su gremio

México - Luego de que la clavadista mexicana Paola Espinosa levantara la voz ante la postura en redes sociales de Ernesto D'alessio más clavadistas se han sumado y han defendido el sentir de la deportista. Fue el caso del doble medallista olímpico, Germán Sánchez, quien se expresó y mostró su apoyo a la ya mencionada multi medallista, así como a Iván García y Alejandra Orozco.



Sánchez subió un video a través de su cuenta de Twitter enl que indicó que no podría ser posible que sus compañeros se encuentren en medio de la polémica al cuestionarlos si deben o no participar en competencias internacionales representando a México.

De llamar la atención la respuesta dada por el también clavadista Jahir Ocampo quien señaló:

Campeón sabes que te quiero y te admiro mucho, pero no nada más es a ustedes, es en general con todos los atletas. Fui extorsionado y a punto de un secuestro la madrugada del Lunes antes de empezar las competencias en León,Gto. No me hice la víctima, solo autoridades supieron.