Antes de Almeyda, Herrera era la opción uno para llegar a Chivas; revela Higuera

CDMX.- En entrevista con José Luis Higuera, el ex CEO de Chivas reveló que Miguel Herrera era la opción número 1 para llegar al Rebaño Sagrado, incluso antes que Matías Almeyda.

Higuera señaló que, por un tema de reglamento, Miguel Herrera no pudo llegar a Chivas.

Por su parte, Miguel Herrera detalló que fue cierta la oferta y nunca rechazó ninguna, pero debían esperar el tiempo reglamentario, para poder dirigir, pero en Chivas les apuraba tener un técnico.

Se inclinaron por un técnico, que les fue extraordinariamente bien a las Chivas, como es Almeyda y yo me regresó a América y me ha ido bastante bien. Hoy sí sería difícil, no tendría la cabeza para dirigir a Chivas”, dijo Herrera.