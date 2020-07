Antes de agresión, ‘intenté buscar a Martinoli para solucionar problemas’; dice Miguel Herrera

CDMX.- En entrevista con Yordi Rosado para su programa ‘La Última y nos vamos’ de Unicable, el técnico de América, Miguel Herrera, habló de la agresión a Christian Martinoli, asegurando que antes de ésta, buscó al comentarista de Azteca Deportes para solucionar los problemas, pidiéndole que no hablara de su familia.

En la plática, Miguel Herrera señaló que la situación terminó en agresión, porque desde tiempo atrás buscó a Christian Martinoli, incluso por medio del ‘Doctor’ Luis García.

Le dije: ‘Dile a tu compadre que me deje en paz, que si me quiere ma… a mí, que si quiere hablar de mi carrera, que si quiere hablar de mí, no hay ningún problema; yo soy figura pública y mi trabajo es muy criticable, pero con mi familia, no se meta’”, declaró Herrera.

Miguel Herrera señaló que buscó reunirse con Martinoli para solucionar los problemas e incluso, estaba dispuesto a un enfrentamiento a golpes.

Le pedí, le pedí, y el otro (Martinoli) siguió y siguió; le mandé recados, le mandé mensajes, le mandé tweets, ‘por favor, omite hablar de mi familia, habla de mi trabajo’, hasta que te lo encuentras y explotas”, añadió el técnico.

Miguel Herrera señaló que, al parecer, el destino estaba marcado, ya que pudo haber llegado antes en el aeropuerto, pero se lo iba a encontrar en el avión. El técnico de América señaló que esa no fue la primera vez que iba a viajar junto con Martinoli, ya que en otros vuelos, también estaba el comentarista de Azteca Deportes, asegurando que se escondía. Herrera contó que en dos ocasiones, le quitó la gorra a Martinoli y le dijo que no le iban a hacer nada, pidiéndole no esconderse.

Yo busqué que no pasara eso, desafortunadamente, en ese momento, son los momentos que no tienes que estar y estuve; me equivoqué”, señaló.

Miguel Herrera defendió que su familia está antes de cualquier trabajo, pero se arrepintió de lo hecho.

Herrera reveló que intentaron negociar con él, para no despedirlo de la Selección Mexicana, dándole una multa, pero en ese momento el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María tomó la decisión de dejarlo fuera.

Miguel Herrera también mencionó que, desde el incidente, no ha vuelto a ver a Christian Martinoli, pero señaló que ha sido porque el comentarista “le saca la vuelta” y comentó que no volvería a golpearlo, porque aprendió la lección.

Para finalizar con el tema, Miguel Herrera comentó que ofreció disculpas a Luis García y se lo encontró en el Mundial de futbol de Rusia 2018, a quien saludó, junto con Zague.

En 2015, tras la final de Copa de Oro que ganó la Selección Mexicana, Miguel Herrera agredió a Christian Martinoli, por lo que fue destituido de la dirección técnica.