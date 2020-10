Antes de auto lujoso, Herrera pide a juveniles comprar una casa y en caso contrario, no los deja entrenar

CDMX.- En entrevista, Miguel Herrera reveló que a los jugadores juveniles de Club América les pide que antes de comprar el auto lujoso, compren una casa y si se presenta caso contrario, no los deja entrenar.

Herrera comentó que muchos futbolistas, antes de sus 22 años, ganan mucho dinero y lo despilfarran, comprando un auto del año.

Tengo una manía, creo que buena, a mis jugadores no transmitirle eso. Si no me traen que ya compraron una casa o un departamento o algún lugar donde puedan estar, no pueden llegar en carro del año y se los digo”, declaró.