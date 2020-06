‘Antiamericanismo doble moral’, dice Álvaro Morales y da indirecta a Faitelson sobre caso Luis García

CDMX.- Sobre el caso de Renato Ibarra, éste fue discutido en ESPN y el comentarista Álvaro Morales detalló que hay ‘antiamericanismo doble moral’, y también dio indirecta a su compañero David Faitelson sobre el caso de su excompañero Luis García, ‘El Doctor’.

En Futbol Picante, con John Sutcliffe y Paco Gabriel de Anda, Faitelson y Morales discutieron el tema, cuando Sutcliffe le mencionó a Faitelson que debía investigar más el tema y no podía decir que Ibarra era un “golpeador de mujeres” cuando no estaba involucrado.

Faitelson se defendió, señalando que en México hay casos de machismo y reiteró que Renato Ibarra era un golpeador de mujeres, cuando intervino Álvaro Morales.

¿Tú no trabajarías o no has trabajado con un golpeador de mujeres? Te pregunto por el asunto, si esta actitud es propia de la defensa del género o totalmente antiamericanista”, le dijo Morales a David, haciendo referencia a que colaboró con Luis García, quien fue señalado por golpear a Kate del Castillo.

En su respuesta, Faitelson señaló que no sabía a qué venía la pregunta y aseguró que tiene los valores morales que le da ESPN y sabe que Disney no pondría a trabajar a Renato Ibarra a su lado, señalando que no sabe qué sucede con el compañero de a lado.

Faitelson señaló que la empresa detrás de Club América (Televisa) tiene una alta responsabilidad social y es una empresa que también influye en la educación de la sociedad, añadiendo que no pueden tapar el sol con un dedo y no pueden solapar a Renato Ibarra.

Si tú hubieras trabajado con un golpeador de mujeres, ¿lo hubieras denunciado?”, preguntó Morales. “Obviamente que sí, en su momento lo habría denunciado. Si supiera de la situación, sí lo hubiera denunciado”, respondió Faitelson.

‘Doble moral del antiamericanismo’

En su cuenta de Twitter, Álvaro Morales aseguró que en el caso de Renato Ibarra había doble moral del antiamericanismo y añadió que “los profetas” se extinguen y acaban.

La doble moral del antiamericanismo en el caso de Renato Ibarra.



Pero sus profetas se extinguen, se acaban...



Nunca les alcanzó. Ni les alcanzará. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 27, 2020

En otro comentario, Morales señaló que todos cometen agresiones contra mujeres, desde micromachismos u otras acciones.

Pidamos perdón a nuestras madres, hermanas, hijas, parejas, compañeras. Debemos reeducarnos y dejar la doble moral como en el caso Renato. Que tire la primera piedra”, escribió Morales.

Todos cometemos agresiones contra las mujeres: micromachismos o viles acciones.



Pidamos perdón a nuestras madres, hermanas, hijas, parejas, compañeras...



(Perdón por el “nuestras”).



Debemos reeducarnos y dejar la doble moral como en el caso Renato. Que tire la primera piedra.. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 27, 2020

Después de tres meses, Renato Ibarra fue reintegrado a Club América, tras el caso de violencia doméstica con su pareja Lucely Chalá.