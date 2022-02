‘No lo había reconocido’, Antonio de Valdés cuenta cuando conoció a Tarantino

CDMX.- En entrevista con el cineasta Guillermo Arriaga, Antonio de Valdés contó cuando conoció al director de cine, Quentin Tarantino, aceptando que “no lo había reconocido” en un principio.

Guillermo Arriaga señaló que Quentin Tarantino estuvo en México, quedándose en su casa tras el Festival de Venecia de 2008, donde el director estadounidense había sido parte del jurado, y el director le pidió un lugar donde pudiera escribir.

Un día, Arriaga cuenta que no sabía en donde estaba Quentin Tarantino y se lo encontró caminando por su casa y salió “un famosísimo cronista deportivo”, siendo Antonio de Valdés.

Te presentó a Quentin”, contó Arriaga. “Quiubo, Quentin. How are you?”, añadió el director de ‘Fuego’. “Es que no lo había reconocido, Guillermo; no lo había reconocido, le vi la cara y dije: ‘yo a este lo conozco’, y cuando dijiste ‘Quentin’, me di cuenta que era Tarantino y yo soy un tarado”, contó De Valdés.