Messi recibe suspensión y multa por llamar 'corrupta' a Conmebol

Buenos Aires, Argentina.- Después de sus declaraciones, donde señaló que no bajó a recibir la medalla del tercer lugar para Argentina en Copa América, para no formar parte de la “corrupción”, se anunció la sanción y la multa para el jugador Lionel Messi.

El delantero de FC Barcelona no podrá disputar partidos con su selección por tres meses, debido a que fue suspendido. La sanción también aplica para duelos amistosos que tenga la Selección albiceleste, por lo que podría jugar hasta el 3 de noviembre de este año.

Asimismo, Messi recibió una multa de 50 mil dólares.

En un inicio, se estimó que Messi podría ser suspendido hasta por dos años, pero ahora se reveló que fue una sanción menor.

En el partido por el tercer lugar de la Copa América, Messi fue expulsado del encuentro y al final, no acudió a recoger la medalla. En entrevista, señaló que no tenían que formar “parte de la corrupción”, añadiendo que no fueron respetuosos con la selección albiceleste durante el torneo.

Posteriormente, Messi ofreció disculpas por sus declaraciones contra la Conmebol.