Apasionada seguidora de Irapuato espera poder ver a su equipo levantar el trofeo de la Liga Premier

En Irapuato, si hablamos de una verdadera apasionada del fútbol y de su equipo local, Doña Sonia Barajas Ibarra de 64 años de edad es un gran referente de este gran equipo que vive su mejor momento al pasar a la final de la Liga Premier y disputarse el trofeo contra Cruz Azul Hidalgo.

Doña Sonia como muchas personas la conocen, es originaria de la ciudad de Morelia, Michoacán. Llegó a esta ciudad fresera cuando tenía apenas 11 años y a los 15, encontró la pasión por el fútbol, cuando en compañía de sus padres y sus hermanos disfrutaban de los partidos del equipo.

A través de los años, Doña Sonia recuerda haber hecho amistad con una infinidad de jugadores del equipo. Recuerda haber tenido fotografías con cada uno de ellos quienes con el paso del tiempo jugaban para su equipo, pero con tristeza recuerda que en la inundación del año 1973 en Irapuato, todas esas fotografías se fueron con el agua, sin embargo los recuerdos aún le perduran en su memoria.

Doña Sonia es una figura muy colorida dentro del estadio. A la hora de los partidos la misma afición le pide desde cualquier parte de la grada su flamante y muy conocida porra.

“La gente me pide que alborote a la afición y me piden que organice la porra que ya todos conocen que es: “Chingu** su madre el que no grite...a la 1…. a las 2…. y a las 3. ¡Todo ese show es bien padre, porque a la gente le gusta”, platicó.