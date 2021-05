“Aplaudan Gatos”: Jugador del Irapuato ofende a sus aficionados y se disculpa

Los jugadores del Club Deportivo Irapuato fueron exhibidos en redes sociales por supuestamente burlarse de aficionados que celebraron el campeonato de la Liga Premier el domingo por la noche.

Por medio de las redes sociales, fueron difundidos dos videos tomados por los jugadores de Irapuato a su llegada a la ciudad, durante el evento realizado en la Plaza del Comercio.

Los videos fueron difundidos por un aficionado que se molestó por las acciones del equipo.

“La ciudad de Irapuato es futbolera y apoyamos la tradición de la Trinca fresera que ya tiene bastantes años; pero no comparto ni apoyo a esos jugadores y su comportamiento tan reprobable, que no me sorprende, por algo están en 2da y su nivel futbolístico y profesional solo les da para esa división o menos”, publicó otro.