Aplican albur a Marco Cancino de TUDN con ‘Salomé’; ‘me faltó barrio’, señala

CDMX.- Marco Cancino narró las acciones del partido entre Tepatitlán y TM Futbol en Liga de Expansión, y cuando le tocó mandar saludo, le aplicaron un albur. Posteriormente, el cronista aceptó que le ‘faltó barrio’.

Al minuto 39’, Marco Cancino mandó saludos, cuando dijo varios nombres y llegó el albur.

Saludos para Ana Silva, Pepe Torres, Salomé Costecho. ¡No! Ya me la aplicaron. ¿Qué pasó, Quique Peña? Ya me atoraron. Puso varios y me fui”, declaró Cancino.