'Apréndete el pu... himno', reclama 'Doctor' García y revela por qué se fue de 'Atleti'

Toluca, Estado de México.- Previo al partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Bermudas en el estadio Nemesio Diez, el ‘Doctor’ Luis García aseguró que no le gusta que se equivoquen en la interpretación del Himno Nacional Mexicano y también contó sobre cómo fue su salida del Atlético de Madrid en los años 90’s.

Christian Martinoli lo cuestionó sobre qué pensaba sobre la interpretación del Himno Nacional Mexicano en el partido de NFL en el Estadio Azteca y respondió.

El ‘Doctor’ señaló que México tiene uno de los mejores himnos en el mundo, dando su crítica.

Apréndete el pu… himno. Vas a cantar. Porque no le avisaron ayer”, declaró. “A mí no me gusta que la gente se equivoque en el Himno, yo lo he cantado junto con Zaguito. No chin… que no te sabes tu himno”, añadió, asegurando que hasta se lo sabe su hija Roberta.