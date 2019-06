Cristiano aprovechó final para pedir a De Ligt que llegue a la 'Juve'

Portugal.- En la pasada final de la Liga de Naciones de la UEFA, Cristiano Ronaldo ganó con Portugal, pero también aprovechó para pedir a Mattjis de Ligt llegar a Juventus.

De acuerdo con el jugador de Ajax, Cristiano se acercó y le recomendó llegar a Turín.

Me ha dicho que vaya con él. Me sorprendió la petición, no lo entendí al principio, por eso me reí”, declaró De Ligt.