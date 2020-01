Aquino quiere pagar su deuda

León.- Pedro Aquino no tiene pensado salir de León y sí buscar la revancha de ser campeón. A pesar de que los rumores apuntaban a que el jugador peruano tenía ofertas de Cruz Azul para ser fichado, el propio Aquino ha salido a aclarar su futuro.

Había rumores, pero sigo teniendo contrato con León, estoy muy feliz de pertenecer al León y ahora la idea es salir campeón", dijo Pedro tras el juego amistoso que León sostuvo ante Leones Negros. "Me han atrasado muchas cosas por lesiones, pero ahora me encuentro al cien y a pensar en campeonar".

Justo debido a las lesiones, Aquino solo pudo disputar ocho de los 43 partidos de Liga y liguilla que León jugó en 2019.

Creo que le debo mucho a la afición, al Club León. Yo creo que este año, Dios mediante, no tenga lesiones y seguir con las ganas y la actitud que he tenido y poder salir campeón, que es la meta que me he puesto", platicó Pedro.