Árbitra despedida por tema de apuestas se defiende: “No violé ni maté a nadie”

La árbitra asistente Valeria Andrade rompió el silencio tras haber sido despedida de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por promover una casa de apuestas y se defendió diciendo que se “manchó” su nombre por un error que se magnificó.

En una entrevista que dio para ESPN, la abanderada de la Liga MX Femenil señaló que no es ninguna apostadora y que tampoco lo hizo por tener un ingreso extra. Sólo intentó ayudar a una persona que la invitó a realizar una promoción en redes sociales.

“Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, cualquier error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande".