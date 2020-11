'Aris' Hernández ventiló millonario adeudo por parte de Higuera

Guadalajara.- Puras promesas inconclusas son las que rodean a José Luis Higuera, que aunque en la actualidad no forme más parte de Chivas, sigue dando de que hablar por su polémico pasado en la institución rojiblanca.

El exjugador de Chivas, Edwin Hernández ventiló que Higuera les prometió 3 millones de dólares si ganaban la Liga de Campeones de la Concacaf, aunque esto finalmente no fue respetado por el exdirectivo rojiblanco.

Nos habían ofrecido 3 millones de dólares por ganar la Concacaf. No se firmó nada, porque no querían tener ese problema, pero después de que se ganó se platicó para ver qué onda, y dijeron ‘no, pues no, no firmamos nada’; dijimos ‘ya está, para qué la vamos a seguir armando de jamón", mencionó en una entrevista para el programa "La Chorcha Deportiva".