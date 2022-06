Arturo Brizio y Ramos Rizo se enganchan: "Te fuiste acusado de vender partidos"

Arturo Brizio anunció su salida como presidente de la Comisión de Arbitraje y este lunes fue entrevistado en ESPN, en donde se enganchó en una fuerte discusión con el ex silbante Felipe Ramos Rizo, con serios señalamientos entre ambos.

Para el ex dirigente de los jueces en el futbol mexicano, se dejó una estructura sólida durante su gestión. Sin embargo, el analista de Futbol Picante negó dicha afirmación y señaló que en estos cinco años se retrocedió.

“El arbitraje mexicano pasa por una crisis que yo veo, los torneos y las Liguillas fueron de muy mal nivel arbitrados. No hay una estructura, con silbantes referentes…”, comentó Ramos Rizo.

Después de la dura crítica que hizo, Brizio le respondió y recordó varios pasajes polémicos de la carrera de Felipe como silbante.

Con esto se acaloró la discusión durante el programa de ESPN y siguió el confrontamiento con más ataques de Ramos Rizo.

"No tienes pruebas, debes tener cuidado, porque eso es mentira, yo me retiro, mas no porque vendí un partido… tengo autoridad moral para criticar el arbitraje, dejaste un desastre en la comisión".