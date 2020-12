Aseguran que Jesús Martínez Patiño busca adquirir a Bravos de León

León.- Luego de retirarse de la presidencia de los ‘Tuzos’ para enfocarse a directamente a temas empresariales vinculados con Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño estaría interesado en apostar por el beisbol con la posible adquisición de los Bravos de León de la Liga Mexicana de Beisbol.

De acuerdo a las publicaciones de David Braverman y Fernando Ballesteros, especialistas en tratar temas de la ‘pelota caliente’, el empresario buscaría innovar en el mercado del beisbol por lo que ya estaría pensando en adquirir a la novena leonesa para 2022.

No es secreto que Grupo Pachuca esta en pláticas con Multimedios para adquirir a los @NacimosBravos de la @LigaMexBeis y no sería la primera vez que Jesús Martínez este interesado en el beisbol profesional. Años atrás buscó comprar a los Tigres pero Carlos Peralta no le vendió.”, señaló Braverman a través de sus redes sociales.