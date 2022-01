Ash Barty rompió una maldición de 44 años y gana el Abierto de Australia

Ash Barty rompió una maldición de 44 años y ganó la final femenina del Abierto de Australia.

Gran remontada de la tenista australiana para imponerse ante Danielle Collins.

Barty fue la primera australiana en llegar a la final individual de Melbourne Park desde Wendy Turnbull en 1980, y es la primera en coronarse desde Chris O’Neil en 1978.

Evonne Goolagong Cawley, una leyenda del tenis con siete títulos del Grand Slam y pionera entre los deportistas indígenas australianos, fue la invitada sorpresa de la ceremonia de premiación de Barty, que forma parte de una nueva generación de estrellas indígenas.

Barty no había perdido ningún set en todo el torneo y solo cedió una vez su saque en seis partidos, frente a la estadounidense Amanda Anisimova en cuarta ronda.

Barty se adjudicó el primer set tras salvar un punto de break en el quinto juego y romper el saque de Collins en el siguiente.

Lejos de darse por vencida, Collins respondió de inmediato con su juego de alta intensidad y quebró el servicio de Barty en el segundo y sexto games para armar una ventaja de 5-1.

Llevaba ventaja de 30-0 en el séptimo game del set, pero empezó a perder impulso cuando Barty regresó un segundo saque junto a la línea. Otros dos winners de revés le dieron la oportunidad del breakpoint.

Collins fue a la jueza de silla a quejarse por el ruido de los espectadores y recibió un fuerte abucheo.

Cuando un fuerte revés de Collins se fue desviado, lo que le significó la pérdida del game, recibió otro abucheo.

Barty inició entonces su remontada alentada por la energía de una cancha Rod Laver Arena casi llena a pesar de las restricciones de aforo por la pandemia del coronavirus.

Se llevó cinco de los siguientes seis games y llevó el duelo al tie break, donde mostró su dominio poniéndose rápidamente 4-0 arriba.

“Cómo australiana, la parte más importante de este torneo es poder compartirlo con tanta gente, este público es uno de los más divertidos ante los que he jugado. Me ha relajado y me ha obligado a jugar mi mejor tenis".