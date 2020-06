‘Así como me ves, todavía me puedo pelear’, dijo Meza a Damián Álvarez tras insulto

CDMX.- En ‘La Última Palabra’, recordaron el campeonato de Copa Sudamericana de Pachuca en 2006 y el técnico Enrique Meza contó cuando se enojó con Damián Álvarez, debido a que el exjugador lo insultó y él le dijo que, pese a su edad, todavía estaba para enfrentarlo a golpes.

Enrique Meza contó que, en un partido, decidió sustituir a Damián Álvarez, cuando llegó el insulto del exjugador.

Soy bueno para leer la boca, soy mal pensado y (Damián Álvarez) me dijo ‘viejo, hijo de pu…’, vino hasta la banda y le dije ‘ten mucho cuidado, no me vuelvas a insultar, porque así como me ves, todavía me puedo pelear contigo’ y se fue a sentar enojado”, contó.