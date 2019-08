Así se las gastaba Carlos Ahumada como dueño del León

León.- Pasan los años y parece que el nombre de Carlos Ahumada sigue dando de que hablar, no sólo desde el tema político en el cual estuvo inmiscuido hace algunos ayeres, si no que también en el plano deportivo en donde como dueño del León vaya que tiene un historial bastante polémico.

Este miércoles en la famosa columna del 'Fantasma' Suárez en el diario Récord, el caso Ahumada volvió a salir a flote. En su texto se recuerdan algunos momentos en los que el argentino hizo de las suyas con tal de darle el ascenso 'sí o sí' a la Fiera, vinculando nombres como el del técnico chileno Carlos Reinoso y el del ex futbolista Camilo Romero.

“Vamos a ascender por las buenas o por las malas, no invertimos aquí a lo pendejo", publicó en su columna haciendo referencia a un desayuno que Ahumada tuvo con Carlos Reinoso y otros personajes allegados al argentino previo a un decisivo duelo entre León y Lagartos de Tabasco por allá del 2003, en donde a final de cuentas resultó que varios jugadores del plantel tabasqueño fueron sobornados, en información que terminó por corroborar Antonio Carlos Santos, ex estratega de Lagartos en aquella época.

Fue 'Una tras otra' con Carlos Agustín Ahumada Kurtz.

Vaya que la liguilla del Verano 2003 fue por demás tensa, a tal grado de que en la final por el ascenso cuando 'Esmeraldas' y 'Freseros' del Irapuato se vieron las caras en una edición realmente cardíaca del Clásico del Bajío, el común denominador fue sin duda Carlos Ahumada.

Los rumores de que Irapuato sería vendido al empresario argentino y entonces dueño del plantel lechuguero dieron mucho de que hablar, siendo en específico el 20 de junio de 2003 cuando de manera sorpresiva el estadio Sergio León Chávez fue tomado, en medio de una gran cantidad de desinformación poco a poco los hechos pusieron como principal sospechoso a Ahumada Kurtz, y es que luego de que aficionados de la 'Trinca' decidieran hacer justicia por su propia mano al recuperar su inmueble, muchos de los hombres señalados en un proceso que tuvo que ir a lo legal se encontraban plenamente vinculados con dicho personaje.

Antes de medirse a la 'Trinca' León tuvo que pasar por encima de Correcaminos de la UAT, equipo que por cierto también desde hace varios años buscaba su regreso al máximo circuito. En lo futbolístico la Fiera derrotó por 4 a 2 global a los tamaulipecos, (Obteniendo así su pase a la final por el campeonato chocando ante Tapatío en el que militaban jugadores como Jonny Magallón y Carlos Salcido) pero mucho más allá de lo que se vivió en la cancha, lo que terminó por llamar la atención fueron las formas en las que los jugadores del 'Corre' trataron de ser intimidados y es que a viva voz de los jugadores y de su técnico Guillermo 'Wendy' Mendizabal indicaron que una noche antes del duelo correspondiente a la semifinal la entonces llamada 'Barra Pasión 44' había acudido al hotel de concentración para lanzar varios cohetones y así despertar a los jugadores naranjas.

Ya el día del partido y luego de la eliminación de los tamaulipecos nuevamente jugadores y cuerpo técnico denunciaron que los vestidores visitantes del Nou Camp habían sido sospechosamente pintados antes del encuentro, además las zonas de ventilación de los mismos habían sido bloqueadas aparentemente 'a proposito' con la intención de que los jugadores del 'Corre' salieran mareados a jugar.

16 años después y como dirían coloquialmente 'salió el peine' , fue en la mencionada columna del 'Fantasma' en donde según declaraciones de Antonio Carlos Santos algunos de los jugadores del ya extinto cuadro de 'Lagartos' de Tabasco fueron sobornados:

¿Qué pasó en el juego, Santos?", le pregunté. "Todo iba de poca madre. Pero se me empezó a hacer raro que llegábamos y fallábamos muy claras. No las metíamos. En el segundo tiempo, nos metieron dos goles raros a balón parado. No mam.. güey, nos sacaron el partido en minutos en el segundo tiempo, nos metieron cuatro. Nos eliminaron y paso el León. ¿Pero sabes que fue lo peor y lo más evidente?, que al otro día al bajar a desayunar al hotel ya NO estaba nadie del equipo ¡Nadie!". "¿Se fueron todos tus jugadores de Tabasco sin avisar?", le pregunté sorprendido. "¡Todos se fueron! Todos los de nosotros. Entonces estallé por las palabras de Camilo ¡como esos hijos de su p… no puedo creer que se hubieran vendido esos hijos de su p…!".