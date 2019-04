Atacan a mujer árbitro, denuncia, pero no procede... ¡por falta de apellidos!

Puebla, Puebla.- En la cancha de futbol, en Puebla, una mujer árbitro fue agredida por un portero en la Liga de Futbol 'Gycerv Chapultepec', y cuando fue a interponer la denuncia, ésta no procedió, porque le dijeron que debía tener los apellidos de su agresor.

El pasado miércoles 27 de marzo, la árbitro, identificada como Mitzy Herrera, se presentó en la cancha de Puebla, donde expulsó al portero Jorge Domínguez, apodado 'El Panda'.

En entrevista con un medio local, Mitzy señaló que estaba pitando el partido, cuando el portero, que no estaba jugando, sino en la banca, comenzó a reclamarle y a decirle palabras altisonantes.

Después de no hacer nada una vez, la siguiente, paré el partido y lo expulsé. En ese instante, me aventó un celular en la cara y me lesionó. Él se levantó y se fue”, declaró.