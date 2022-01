Tras descenso del Atlante, José Antonio García revela que aficionada lo tomó del cuello y mesero le negó servicio

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, José Antonio García contó cuando le tocó vivir el descenso del Atlante en 1990, explicando que llegó a ser tomado del cuello por una aficionada y un mesero le negó el servicio tras la pérdida de categoría de los Potros de Hierro.

El Atlante se fue a segunda división y José Antonio García se va a segunda división; me acuerdo que estoy en el palco y de repente una señora me agarró (del cuello y me dijo): ‘Usted mandó a Atlante a segunda división, usted lo mandó”, le respondí: ‘Yo también estoy en segunda división, señora, perdón’”, contó García y la aficionada indicó que a ella le dolía en el corazón el descenso del Atlante.