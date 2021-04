El Club León no es de “titulares” o “suplentes”, es un equipo comprometido que ha entendido el estilo y las obligaciones que trae consigo la camiseta esmeralda, así lo señaló Ignacio Ambriz luego de la victoria ante Atlas.

Debido a la carga de partidos que enfrentará en los próximos días, el timonel esmeralda decidió hacer algunas rotaciones en su alineación de este sábado que no afectaron la esencia de la institución.

“Estoy contento porque tengo un equipo, no titulares o suplentes, un equipo. Todos estaban convencidos que había que ganar para nos quedarnos fuera de los primeros sitios, eso nos permite agarrar confianza", comentó Ambriz.

Más que mejorar con el correr de los partidos, el domador puntualizó que sus jugadores han encontrado la regularidad y el ritmo del que carecieron en el arranque del Guard1anes 2021, situación que los envió a los últimos lugares de la clasificación.

“Sabía que no se les olvidaba jugar al futbol (...) Nos criticaron bastante fuerte pero son aceptables, no éramos tan malos como se pensaba, ahora no somos tan buenos pero nos hemos regularizado, hay compromiso, hay buen ambiente en el vestidor porque me preocupo por eso y cada uno va elevando su nivel”.