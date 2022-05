Aldo Rocha y Furch sueñan con llegar a Selección Mexicana tras bicampeonato del Atlas

Con la alegría por el bicampeonato del Atlas, los futbolistas Aldo Rocha y Julio Furch no ocultaron su sueño por llegar a jugar con la Selección Mexicana, aunque reconocen que es complicado.

Rocha está convertido en uno de los mejores mediocampistas mexicanos de la Liga MX y que se refleja en ser capitán del equipo que lleva dos títulos seguidos. Sin embargo, nunca ha sido considerado por Gerardo “El Tata” Martino para representar al Tricolor.

“Siempre lo he declarado, aunque tenga 38 o 40 años y no me han llamado, es el sueño de todo futbolista profesional, ser considerado para su Selección. También si no me llaman es por algo, voy a seguir mejorando para en algún momento ser considerado, pero no está en mis manos”.