¿Se imaginan? Canelo casi forma parte de las fuerzas básicas de Atlas

Guadalajara, Jalisco.- Lo que hubiera sido el destino. Canelo Álvarez estuvo a punto de formar parte de las fuerzas básicas de Atlas, pero prefirió el boxeo.

En entrevista con Javier Alarcón, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre qué otro deporte llegó a practicar en su infancia, a lo que el boxeador reveló que el futbol e iba a formar parte de las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara.

Practicaba futbol. De hecho, de niño me iban a llevar a las fuerzas básicas de Atlas; ya conocía el boxeo en ese momento, pero dije: ‘Quiero ser peleador y no futbolista’. A veces, jugaba para pelearme”, contó Canelo.

Canelo Álvarez también mencionó que él no es seguidor de algún equipo de futbol, pero destacó que su entrenador Eddy Reynoso es “del Atlas en un 100%, aunque ganen”.

No tengo un equipo en sí, no soy muy futbolero. Siempre que la Selección (Mexicana) juega, siempre estamos apoyando, pero no soy mucho de tener un equipo o estar al pendiente”, dijo Canelo.