¡Aún no acaba! Definen fechas para el regreso de la Concachampions 2020

Los Ángeles, California.- ¡Vuelve la Concachampions! Concacaf reveló el formato y los días en los que se disputarán los partidos restantes de la Liga de Campeones 2020, que tiene a América, Cruz Azul y Tigres en cuartos de final, y torneo del que se jugarán también las semifinales y final.

Mediante su página web, Concacaf detalló que los enfrentamientos entre América vs Atlanta United, Tigres vs New York City, así como el CD Olimpia vs Impact Montreal tendrán su partido de vuelta, y en caso de empate global, el primer factor de desempate será el gol de visitante.

En sus casos, América gana 3-0 a Atlanta United, y en el próximo duelo será visitante; Tigres gana 1-0 a New York City y en el duelo de vuelta será local. En caso de que haya empate global y en goles de visitante, habrá penales para definir a los semifinalistas.

En el caso de Cruz Azul, al no haber jugado el partido de ida ante Los Ángeles FC, se definirá en un partido el pase a semifinales y de haber empate en el tiempo regular, el ganador se definirá por la vía de los penales.

Los cuartos de final se jugarán los días martes 15 y miércoles 16 de diciembre.

Concacaf confirms plans to resume 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/ltJugg3hPA



Concacaf confirma planes para reanudar la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/J7guC2LcjG#SCCL2020 pic.twitter.com/5eQjaAOn5H — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 2, 2020

Semifinales y final, a un partido

Para semifinales, también la eliminatoria será a un partido y los dos duelos correspondientes se jugarán el martes 19 de diciembre. De haber empate en el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en los penales.

La gran final de la Liga de Campeones será el martes 22 de diciembre, a un partido, pero de haber empate en el tiempo regular, habrá tiempos extras y de ser necesario, tiros penales.

Los siete partidos restantes se jugarán en una sede de Estados Unidos y se definirá en los siguientes días. Concacaf también señaló que habrá constantes pruebas por COVID-19, antes y durante la competencia.