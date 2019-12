'Aún no me gustaría que se fuera a Europa', dice Ambriz sobre Macías

León, Guanajuato.- En plática con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, el técnico Ignacio Ambriz, fue cuestionado sobre si se queda JJ Macías en León o se va a Europa y el técnico de León señaló que, a él aún no le gustaría que se fuera al Viejo Continente.

El gobernador Sinhue le hizo la pregunta a Ambriz, quien respondió, señalando que ya trató el tema con el presidente de Club León, Jesús Martínez, tocando el tema del valor de Macías, asegurando que no es que no lo valga, pero una inversión de 15 millones de dólares es importante, más cuando el delantero tiene 20 años.

De que se puede ir a Europa, a mí aún no me gustaría que fuera a Europa. Él (Macías) aún tiene que demostrar en el futbol mexicano que tiene el talento, la capacidad, tanto física, técnica, mental, de poder entregarle a León, que me gustaría que se quedara”, declaró.