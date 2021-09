¡Pensó en irse del Barça! Piqué confesó que su relación con Shakira le causó problemas con Guardiola

Aunque la relación entre Gerard Piqué y Pep Guardiola es excelente en este momento, ésta se torció en los últimos años del entrenador catalán en el banquillo del FC Barcelona, justo en el momento en el que el zaguero empezó su relación con Shakira y la cual lo llevó a pensar en dejar de vestir la camiseta blaugrana.

“Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia”, señaló Piqué en ‘La Sotana’, un programa de humor en el que el el seleccionado nacional habló de su relación con la colombiana y también con Guardiola.

Han pasado 10 años desde que se hizo público el noviazgo del futbolista español con la cantante, mismo que llenó páginas en las revistas del corazón y que sin duda hizo felices a ambas partes… pero no a Guardiola, pues en palabras de Piqué, el momento que vivía el Barça no era el mejor.

“Si ha habido algún momento en el que me he planteado irme del Barça fue aquella temporada”, agregó.

Por otro lado, el defensor de La Roja recordó sus primeros años en Barcelona, en los que sus continuas salidas nocturnas significaron un problema para el club, pues había personas que aseguraban que si se mantenía así, no llegaría lejos.

“Si en el año del debut, que salía más que el sol, me dicen que a los 34 años seguiría jugando en el Barça, no habría dado un duro. Si la gente supiera un cinco por ciento de lo que hice en ese primer año, me habrían dicho de todo", confesó entre risas.