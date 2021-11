¡Fuertes reclamos! Acusan al VAR en el triunfo del Barcelona ante Villarreal

El Barcelona se llevó la victoria 3-1 en su visita al Villarreal de este sábado, pero bajo la polémica por el arbitraje y el VAR.

En este duelo disputado en el Estadio de la Cerámica, desde al inicio empezaron las jugadas divididas, tras un pisotón a Sergio Busquets. Y minutos después una mano de Gerard Piqué tapando un disparo dentro del área, quedó sin ninguna revisión del silbante en las pantallas.

Luego Frenkie de Jong abrió el marcador, con otra acción que tuvo que ser checada en el videoarbitraje por un supuesto fuera de lugar, pero se revirtió la decisión. Chukwueze encontró el empate para el Submarino Amarillo al minuto 76.

En el cierre del juego, Memphis Depay marcó el 2-1 a favor del Barcelona y Philippe Coutinho sentenció el 3-1 con un penalti, para así darle el segundo triunfo a la etapa de Xavi en el banquillo.

Sin embargo, la polémica arbitral generó muchas reacciones de los protagonistas del partido y también de los espectadores.

El técnico del Villarreal, Unai Emery, se fue con todo contra los jueces de este duelo.

"Hoy algo que no está en tus manos que ha tenido incidencia en el resultado porque el penalti porque no entendía y alguien tiene que explicarnos, tengo la sensación de que en Villarreal yo no siento respeto porque han pasado varios episodios".

Además también hubo una acción en la que se pudo haber sancionado pena máxima a favor del Submarino Amarillo.

"Pero merecemos una explicación de alguien porque si el árbitro no lo ve por qué el VAR no dice nada. El penalti a Albiol, hay agarrón, pero se puede decir. Pero el penalti es un balón que va a gol, y Piqué levanta la mano y lo evita. El árbitro no sé si ha estado bien o mal pero no entiendo por qué esas dos jugadas no se analizan”.