¡Contra todo! Barcelona derrota al Mallorca a pesar de sus 17 bajas

El Barcelona llegó al partido en Mallorca con 17 bajas entre casos positivos de Covid-19 y lesiones, que incluso llevó al técnico Xavi Hernández a pedir que no se debía jugar el encuentro. Sin embargo, tuvieron que presentarse con una alineación llena de juveniles que le alcanzó para ganar 1-0.

Lo más sorprendente de la victoria, es que se consiguió con una anotación de un futbolista tan criticado como el holandés Luuk De Jong. De hecho parecía que otra vez se le negaba el gol, ya que estrelló dos balones al poste al minuto 28 y 30.

Fue hasta que al minuto 44, con un remate de cabeza del ex jugador del Sevilla y PSV, a pase de Oscar Mingueza con el que los blaugranas se adelantaron en el marcador. Un tanto muy trabajado por la falta de atacantes de jerarquía entre los hombres que tenía a disposición Xavi.

Ya con la ventaja, en los minutos finales una extraordinaria atajada del portero alemán Marc André Ter Stegen evitó que el Mallorca rescatara el empate en su casa y le dio tres puntos importantísimos a los culés.

Con este resultado, el Barcelona se ubica con 31 puntos en el quinto lugar de la Liga Española, ya muy cerca de los puestos que dan entrada a la Champions League. Así que se mantienen en esta contienda por recuperar el terreno perdido.

Cabe señalar que, el estratega de los blaugranas tuvo que recurrir a dos debuts este domingo, para poder completar su alineación. Por lo tanto, Hernández destacó mucho lo hecho por sus dirigidos este día.

“Teníamos 17 bajas. Por eso he pedido la suspensión, aunque no me hicieron caso. Pero nos ponemos en el grupo de arriba, a un punto de Champions. Hemos recortado distancias. Son tres puntos vitales. Son de oro. Muy valiosos. Estábamos bajo mínimos. Estamos más cerca del objetivo, más cerca de los puestos de Champions. Me emociona cómo ha trabajado el equipo. Estoy especialmente contento por Luuk y por Marc”.