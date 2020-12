‘Barcelona está mal; Bartomeu me engañó’, dice Messi y revela que le gustaría jugar en la MLS

Barcelona, España.- En entrevista con Jordi Evolé, el futbolista Lionel Messi aseguró que, actualmente FC Barcelona está mal, que el presidente Josep María Bartomeu lo engañó en diversas ocasiones y también que le gustaría jugar en la MLS de Estados Unidos.

Cuestionado sobre cómo está, Messi reveló estar bien, pese a los momentos difíciles a principio de temporada, donde anunció su salida, pero ahora, aseguró que se siente con ganas de pelear por los títulos en FC Barcelona, aunque señaló que el equipo está mal.

Es un momento difícil para el club, como todo el mundo lo está pasando, pero te estoy hablando de lo que conocemos y tenemos y sabemos. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estábamos”, declaró.

“El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba”.#MessiÉvole pic.twitter.com/698b5Rqmhh — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

Jordi Evolé también le platicó a Messi sobre las acciones que hizo FC Barcelona, de hablar mal sobre Gerard Piqué y él en redes sociales, pero el futbolista argentino declaró que no le dio importancia, debido a la situación en el club, y posteriormente, Evolé le cuestionó sobre Josep María Bartomeu, preguntándole a Messi en qué cree que lo engañó.

(Me engañó) en muchas cosas, la verdad que en muchas cosas, las cuales prefiero no sacarlos, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. No soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que en muchísimas (cosas me engañó) y por muchos años”, respondió Messi.

“Bartomeu me engañó en muchas cosas y durante varios años”. #MessiÉvole pic.twitter.com/AsSJkBE98Q — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

¿Se va?

Evolé hizo “la pregunta del millón” sobre si Messi saldrá de Barcelona en este mercado de invierno, pero el futbolista aseguró que no tiene algo claro y esperará a que termine la temporada para ver su futuro, aunque aceptó que le gustaría jugar en la MLS.

Me voy a quedar a vivir en Barcelona y quiero volver el día de mañana, cuando ya no sea jugador a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso, porque creo lo que quiero y lo que siento por el club, tratar de aportar en lo que sepa en algo”, declaró y añadió que tiene la ilusión de disfrutar y vivir en Estados Unidos, en el futbol del país norteamericano.

Messi señaló que no sabe cómo finalice la temporada, asegurando que no será positivo decir lo que va a hacer, reiterando que no sabe sobre su futuro.

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

En la actual temporada, Messi rompió el récord de 643 goles en un mismo equipo, pero se ha especulado sobre su salida de FC Barcelona, debido a que contrato termina en junio de 2021.