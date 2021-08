León está listo para recibir el Premundial de Basquetbol Femenil Sub-16

A partir de la próxima semana, León recibirá a ocho de las mejores selecciones del basquetbol juvenil femenino, pues la ciudad será sede del Premundial Sub-16 que contará con el Domo de la Feria como escenario estelar.

Del 23 al 29 de agosto, el Premundial Sub-16 de Basquetbol Femenil se estará realizando en la ciudad de León con la intención de entregar cuatro boletos para la Copa del Mundo de la categoría que, el próximo año, tendrá lugar en Hungría.

Aunque la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) no ha dado a conocer la dinámica para acudir a los partidos, ya se anunciaron los grupos, los días y horarios en los que se estarán llevando a cabo los duelos correspondientes a la primera fase.

PROGRAMACIÓN LUNES 23 DE AGOSTO*

(*Todos los partidos se jugarán en el Domo de la Feria)

HORARIO JUEGO 11:30 Hrs. Puerto Rico vs Costa Rica 14:30 Hrs. Canadá vs Brasil 17:30 Hrs. Estados Unidos vs Chile 20:30 Hrs. México vs Argentina

Las representantes de México, dirigidas por Jonathan Villegas y Alejandra Arellano, fueron incluidas en el Grupo B junto con los combinados de Argentina, Estados Unidos y Chile. Por otro lado, en el Grupo A estarán Brasil, Puerto Rico, Canadá y Costa Rica.

La actividad comenzará el lunes 23 con cuatro partidos entre los que se encuentra el debut de la quinteta azteca, éste ante la selección de Argentina y el cual arrancará a las 20:30 horas.

Previo a este duelo, el estelar, se llevarán a cabo los choques Puerto Rico vs Costa Rica, Canadá vs Brasil y Estados Unidos vs Chile, estos a las 11:30, 14:30 y 17:30 horas respectivamente.

Durante toda la semana, cada uno de los ocho equipos participantes buscará superar la primera etapa para tener la esperanza de seguir con vida en la eliminatoria directa, pues este premundial sólo tendrá boletos para la mitad de los combinados que viajarán a León en los próximos días.

