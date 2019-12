Billy Álvarez demandará a Carlos Loret de Mola

México.- Luego de enterarse que cuenta con una aparente investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, el presidente de Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez dio a conocer que procederá legalmente contra el periodista Carlos Loret de Mola quien originalmente habría dado a conocer dicha situación.

El aparente enriquecimiento de 5 mil 600 millones de pesos se habría dado entre el 2011 y 2018, esto de acuerdo con lo dado a conocer por Loret de Mola, por lo que el empresario cementero señaló que no basta con aclararlo públicamente y ve necesario la intervención de su abogados personales.

Que lo hubiera hecho una persona que trabajaba en un medio muy importante, pero en el que me veo obligado, no nada más a aclararlo, se le va a requerir a través de mis abogados, y lo hablo a título personal, porque no son los abogados de la empresa, que la información la verifiquen, la entreguen, pero que tendría que proceder en ese aspecto porque afecta la seguridad de mi familia, afecta la seguridad personal y también afecta la imagen de la Cooperativa Cruz Azul, entonces esta circunstancia no la podemos pasar por alto”, indicó en declaraciones para el diario 'La Afición'.

De la misma manera el dirigente del club celeste, indicó que actualmente no ha tenido necesidad de salir del país y que incluso su pasaporte se encuentra vencido:

Ya estamos hablando de algo estratosférico, porque ni pasaporte tengo y está vencido desde febrero. No he tenido necesidad de viajar. Tuve que declinar invitaciones industriales en extranjeros y eventos deportivos, como Champions League. Sobre depósitos, propiedades fuera del país, en donde no solamente no tengo ninguna propiedad fuera del país, no tengo un tiempo compartido ni nacional ni internacionalmente”, señaló.